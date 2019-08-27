Из космоса сняли дым от лесных пожаров в Амазонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Итальянский астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано показал, как из косомса выглядят масштабные лесные пожары в Амазонии. Фотографии он опубликовал в Twitter, передает УНН.
"Дым, который, как видно, (распространился - ред.) на тысячи километров, десятки и десятки горящих очагов в лесу Амазонии", - написал он.
Пожары, которые уничтожают леса в Амазонии, тем временем разгорелись не только в Бразилии, но и в соседней Боливии.
По данным государственного информагентства Боливии (BIA), в стране уже сгорело более 1,8 миллиона акров (728 тыс. гектаров) земли. По данным национального института космических исследований Бразилии (INPE), в августе в стране произошло 13 396 пожаров, что на 422% больше, чем месяцем ранее, пишет CNN.
Напомним, лидеры стран членов G7 предложили соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии. Речь идет об около 20 млн долл.
Президент Бразилии отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонии.