Опубліковано фото масштабів лісових пожеж в Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Масштабні лісові пожежі охопили територію Бразилії, Болівії та Парагваю, пише УНН з посиланням на регіональну філію організації Greenpeace Brazil, яка опублікувала фото пожеж.
За даними бразильського Національного інституту космічних досліджень, з січня по серпень пожежі знищили більше 1,8 млн гектарів лісів Амазонії, розташованих на території Бразилії. Крім пожеж, амазонська сельва страждає від незаконної вирубки, в результаті чого площа лісів скорочується на тисячі квадратних кілометрів щорічно.
Міністерство оборони Болівії повідомив, що вогнем охоплені понад 700 тисяч гектарів лісу в департаменті Санта-Крус. За даними міністра охорони навколишнього середовища республіки Карлоса Ортуньо Яньєса, з 17 серпня по 25 серпня кількість вогнищ загоряння скоротилася з 8400 до 500. Президент Болівії Ево Моралес особисто взяв участь у гасінні вогнищ загоряння.
Варто нагадати, що італійський астронавт Європейського космічного агентства Лука Пармітано показав, як з космосу виглядають масштабні лісові пожежі в Амазонії.