Опубликованный тизер перезапущенного сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Телекомпания Fox представила первый тизер нового сезона шоу “Беверли-Хиллз 90210” (Beverly Hills, 90210). Как отмечает Forbes, о перезапуске сериала 90-х годов стало известно в феврале, передает УНН.
По задумке авторов, актеры сыграют “улучшенные” версии своих персонажей. На экранах появится основная часть оригинального актерского состава, включая Джейсона Пристли, Шэннен Доэрти, Дженни Гарт, Иана Зиринга, Габриэл Картерис, Тори Спеллинг, и других. В марте стало известно, что актер Люк Перри, сыгравший в сериале роль Дилана Маккея, умер в возрасте 52 лет.
Премьера продолжения шоу, которое будет называться BH90210, запланирована на 7 августа.
Впервые шоу “Беверли-Хиллз 90210” вышло на экраны в октябре 1990 года и длилось десять сезонов. Молодежный сериал рассказывал о брате и сестре, родители которых переезжают в престижный лос-анджелесский район Беверли-Хиллз.