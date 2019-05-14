Опубліковано тизер перезапущеного серіалу "Беверлі-Хіллз 90210"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Телекомпанія Fox представила перший тизер нового сезону шоу “Беверлі-Хіллз 90210” (Beverly Hills, 90210). Як зазначає Forbes, про перезапуск серіалу 90-х років стало відомо в лютому, інформує УНН.
За задумом авторів, актори зіграють “поліпшені” версії своїх персонажів. На екранах з’явиться основна частина оригінального акторського складу, включаючи Джейсона Прістлі, Шеннена Доерті, Дженні Гарт, Іана Зірінга, Габріел Картеріс, Торі Спеллінг, і інших. У березні стало відомо, що актор Люк Перрі, який зіграв у серіалі роль Ділана Маккея, помер у віці 52 років.
Прем’єра продовження шоу, яке буде називатися BH90210, запланована на 7 серпня.
Вперше шоу “Беверлі-Хіллз 90210” вийшло на екрани в жовтні 1990 року і тривало десять сезонів. Молодіжний серіал розповідав про брата і сестру, батьки яких переїжджають до престижного лос-анджелеського району Беверлі-Хіллз.