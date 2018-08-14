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Опубликованные видео спасательной операции после обвала платформы в Испании

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Более 300 человек обратились за помощью после обрушения деревянной платформы в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) во время концерта, спасатели и местные СМИ опубликовали материалы, связанные со спасательной операцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство EFE и издание El Pais.

Опубликованные видео спасательной операции после обвала платформы в Испании

Девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы. Инцидент произошел около полуночи в ходе концерта в рамках фестиваля спорта и культуры. Ранее сообщалось, что жертв в результате происшествия нет.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Не исключается, что платформа обрушилась из-за слишком большого веса зрителей. В частности, глава портовых властей Виго Энрике Сесар Лопес Вейга выразил мнение, что инцидент произошел в результате ошибки в строительной конструкции помоста длиной около 40 м.

“Моя солидарность с пострадавшими в ходе фестиваля в Виго, которым желаю скорейшего выздоровления, и мое признание службам экстренной помощи”, — написал в Twitter председатель правительства Испании Педро Санчес. Премьер отметил, что уже обсудил инцидент с представителями региональных властей.

Mi solidaridad con los heridos en el festival #OMarisquiño en Vigo, a quienes deseo una rápida recuperación, y mi reconocimiento a servicios de emergencia. Acabo de contactar con @abelcaballero, el delegado de @DelGobGalicia y el pte de @Xunta para interesarme por la situación.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 серпня 2018 р.

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