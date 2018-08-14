Опубліковані відео рятувальної операції після обвалу платформи в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Понад 300 людей звернулися за допомогою після обвалення дерев’яної платформи в іспанському місті Віго (автономна спільнота Галісія) під час концерту, рятувальники та місцеві ЗМІ опублікували матеріали, пов’язані з рятувальною операцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство EFE та видання El Pais.
Дев’ять осіб, в тому числі двоє неповнолітніх, були доставлені в лікарні. Інцидент стався приблизно опівночі в ході концерту в рамках фестивалю спорту та культури. Раніше повідомлялося, що жертв в результаті події немає.
Правоохоронні органи почали розслідування інциденту. Не виключається, що платформа впала через занадто велику вагу глядачів. Зокрема, глава портової влади Віго Енріке Сесар Лопес Вейга висловив думку, що інцидент стався в результаті помилки в будівельній конструкції помосту довжиною близько 40 м.
“Моя солідарність з постраждалими в ході фестивалю в Віго, яким бажаю якнайшвидшого одужання, і моє визнання службам екстреної допомоги”, — написав у Twitter голова уряду Іспанії Педро Санчес. Прем’єр зазначив, що вже обговорив інцидент з представниками регіональної влади.
Mi solidaridad con los heridos en el festival #OMarisquiño en Vigo, a quienes deseo una rápida recuperación, y mi reconocimiento a servicios de emergencia. Acabo de contactar con @abelcaballero, el delegado de @DelGobGalicia y el pte de @Xunta para interesarme por la situación.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 серпня 2018 р.