ОПУ: при адаптивном карантине маски и социальная дистанция будут обязательными
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В случае внедрения адаптивного карантина по регионам Украины маски и социальное дистанцирование будут обязательными. Об этом заявили в пресс-службе Офиса Президента по итогам совещания по противодействию коронавирусу под председательством Главы государства Владимира Зеленского, передает УНН.
"На совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - во избежание вспышек COVID-19", - сообщили в ОПУ.
Напомним, ранее Премьер Шмыгаль заявлял, что адаптивный карантин могут ввести в трех областях с 11 мая.
Как сообщал УНН, в Украине с 11 мая начинается снятие первых карантинных ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса.