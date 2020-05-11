ОПУ: при адаптивному карантині маски та соціальна дистанція будуть обов'язковими
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У разі впровадження адаптивного карантину по регіонах України маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими. Про це заявили у пресслужбі Офісу Президента за підсумками наради з протидії коронавірусу під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, передає УНН.
"На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – для уникнення спалахів COVID-19", - повідомили в ОПУ.
Нагадаємо, раніше Прем'єр Шмигаль заявляв, що адаптивний карантин можуть ввести у трьох областях з 11 травня.
Як повідомляв УНН, в Україні з 11 травня починається зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу.