ОПУ: при адаптивному карантині маски та соціальна дистанція будуть обов'язковими

"На нараді обговорили плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – для уникнення спалахів COVID-19", - повідомили в ОПУ.

Нагадаємо, раніше Прем'єр Шмигаль заявляв, що адаптивний карантин можуть ввести у трьох областях з 11 травня.

Як повідомляв УНН, в Україні з 11 травня починається зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу.