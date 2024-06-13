Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Очень странно, что НАБУ привлекло старое дело, чтобы вручить подозрение экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. Об этом бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эксклюзивном интервью УНН.

В случае дела Сольского я не глубоко в материале, но для меня, как бывшего министра, было очень странно, что берется дело еще тех времен, когда он не возглавлял Министерство агрополитики, и по нему вручается подозрение, - сказал Омелян.

По его мнению, если у правоохранителей нет никаких вопросов к работе Сольского на должности министра, тогда зачем было привлекать старое дело.

В случае Сольского мне кажется, что политически это решение вручить ему подозрение, выбить его и его ключевого заместителя, который занимался переговорами с поляками, это не мудрое решение. Но здесь речь идет исключительно об уголовной составляющей и для меня тоже большой вопрос, почему нет никаких претензий к работе его как министра, а привлекается старое дело, - считает экс-министр инфраструктуры.

Добавим

НАБУ и САП в апреле объявили подозрение Николаю Сольскому за события семилетней давности, когда он ни министром, ни депутатом ВР еще не был. Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, которые, по версии следствия, якобы принадлежали Национальной аграрной академии, однако были приватизированы участниками АТО, правовую помощь которым якобы оказывал Сольский. Для того, чтобы обвинения антикоррупционеров подтвердились, им для начала надо доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока таких данных и официальных документов нет.

Дело, как говорится, "шито белыми нитками", детективы НАБУ и прокуроры САП не могут предоставить доказательств своей версии. Более того, стало известно, что следствие пыталось "слить" экспертизу, которая, очевидно, свидетельствовала о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое - поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров с Украиной по разблокированию границ, а Сольский покинул свой пост министра. Некоторые эксперты склоняют к мысли, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало по времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.