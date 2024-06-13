Виправданий у суді ексміністр Омелян назвав справу НАБУ проти свого колеги Сольського "дивною" і пояснив чому

Дуже дивно, що НАБУ притягнуло стару справу, щоб вручити підозру ексміністру агрополітики Миколі Сольському. Про це колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

У випадку справи Сольського я не є глибоко в матеріалі, але для мене, як колишнього міністра, було дуже дивно, що береться справа ще тих часів, коли він не очолював Міністерство агрополітики, і по ній вручається підозра, - сказав Омелян.

На його думку, якщо у правоохоронців немає жодних питань до роботи Сольського на посаді міністра, тоді навіщо було притягувати стару справу.

У випадку Сольського мені здається, що політично це рішення вручити йому підозру, вибити його і його ключового заступника, який займався переговорами з поляками, це не мудре рішення. Але тут ідеться виключно про кримінальну складову і для мене теж велике питання, чому немає жодних претензій до роботи його як міністра, а притягується стара справа, - вважає ексміністр інфраструктури.

Додамо

НАБУ і САП у квітні оголосили підозру Миколі Сольському за події семирічної давнини, коли він ані міністром, ані депутатом ВР ще не був. Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, які, за версією слідства, начебто належали Національній аграрній академії, проте були приватизовані учасниками АТО, правову допомогу яким начебто надавав Сольський. Для того, аби звинувачення антикорупціонерів підтвердилися, їм для початку треба довести, що ця земля дійсно належала НААН - але наразі таких даних і офіційних документів немає.

Справа, як-то кажуть, "шита білими нитками", детективи НАБУ та прокурори САП не можуть надати доказів своєї версії. Понад те, стало відомо, що слідство намагалося "злити" експертизу, яка, вочевидь, свідчила про невинуватість Сольського. Однак, публічні звинувачення зробили своє - поляки скористалися формальною підставою і вийшли з переговорів з Україною щодо розблокування кордонів, а Сольський залишив свій пост міністра. Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.