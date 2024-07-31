Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Днепропетровской области. Его подозревают в организации похищения своего бизнес-партнера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, "служитель Фемиды" в 2017 году вне основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Поскольку судьям запрещено заниматься бизнесом, он нашел себе бизнес-партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие на территории Сумщины.

Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Но судью начало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, однако тот безвозмездно не захотел отходить от дел - рассказали в ГБР.

Поэтому судья заказал представителям криминальной среды похищение напарника: за 17 тыс. долларов США мужчину должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства.

Ему было сообщено о подозрении в организации покушения на похищение человека и лишение свободы, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Похищение младенца на Полтавщине: суд арестовал мужчину-транссексуала с возможностью внесения залога