Октябрьский районный суд Полтавы отправил под стражу мужчину-транссексуала, которого подозревают в похищении новорожденного ребенка из перинатального центра на Полтавщине, с возможностью внесения залога в размере 60 560 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.

Октябрьский районный суд города Полтавы определил меру пресечения для 25-летнего жителя Кременчугского района - 60 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 560 гривен - говорится в сообщении.

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14 июля в полицию Кременчуга поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.

Вечером 16 июля похищенного ребенка обнаружили в доме 25-летнего мужчины-транссексуала.