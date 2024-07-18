Киев • УНН
Мужчину-транссексуала, подозреваемого в похищении 4-дневного младенца из перинатального центра, взяли под стражу на 60 дней. Суд установил возможность внесения залога в размере 60 560 грн.
Октябрьский районный суд Полтавы отправил под стражу мужчину-транссексуала, которого подозревают в похищении новорожденного ребенка из перинатального центра на Полтавщине, с возможностью внесения залога в размере 60 560 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.
Октябрьский районный суд города Полтавы определил меру пресечения для 25-летнего жителя Кременчугского района - 60 дней содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 560 гривен
Дополнение
14 июля в полицию Кременчуга поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.
Вечером 16 июля похищенного ребенка обнаружили в доме 25-летнего мужчины-транссексуала.