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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 20388 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 42719 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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15:45 • 61150 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76350 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119892 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137249 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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"Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

"Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 6401 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Правительство Владимира Гройсмана не смогло преодолеть экономический кризис и должно быть отправлено в отставку. Об этом заявил основатель "Оппозиционного платформы - За життя" народный депутат Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

Юрий Бойко отметил, что "Оппозиционная платформа - За життя" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана.

"Этот состав не способен принять решение по тем вопросам, которые действительно беспокоят людей. Будут протягивать какие-то лоббистские законы и принимать пустые декларации. Я не ожидаю от этого состава Верховной Рады ничего хорошего. Нужно снять неприкосновенность с депутатов, принять Избирательный кодекс, прекратить тарифный геноцид, отправить в отставку Кабинет Министров. Именно таких действий от депутатов ждут люди. И за это нужно голосовать в первую очередь", - сказал Бойко.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, фракция "Блок Петра Порошенко" еще не рассматривала вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

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