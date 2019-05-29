"Опозиційна платформа - За життя" голосуватиме за відставку уряду Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Уряд Володимира Гройсмана не зміг подолати економічну кризу і має бути відправлений у відставку. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи - За життя" народний депутат Юрій Бойко під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.
Юрій Бойко наголосив, що “Опозиційна платформа - За життя” буде голосувати за відставку уряду Гройсмана.
“Цей склад парламенту неспроможний прийняти рішення щодо тих питань, які дійсно турбують людей. Будуть протягувати якісь лобістські закони та приймати порожні декларації. Я не очікую від цього складу Верховної Ради нічого доброго. Потрібно зняти недоторканість з депутатів, ухвалити Виборчий кодекс, припинити тарифний геноцид, відправити у відставку Кабінету Міністрів. Саме таких дій від депутатів чекають люди. І за це потрібно голосувати в першу чергу”, — сказав Бойко.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.
Як повідомляв УНН, фракція “Блок Петра Порошенка” ще не розглядала питання стосовно відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.