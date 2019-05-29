"Опозиційна платформа - За життя" голосуватиме за відставку уряду Гройсмана

КИЇВ. 29 травня. УНН. Уряд Володимира Гройсмана не зміг подолати економічну кризу і має бути відправлений у відставку. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи - За життя" народний депутат Юрій Бойко під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.