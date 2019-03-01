Оппозиция Японии потребовала смещения министра за ошибки в государственной статистике
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Шесть оппозиционных партий Японии внесли в пятницу в парламент коллективный проект резолюции с выражением недоверия министру здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Нэмото, на которого они возлагают ответственность за громкий скандал с ошибками в государственной статистике, приводившие к массовым невыплат населению страховок, компенсаций и тому подобного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.
Своим демаршем оппоненты правительства намерены сорвать запланированное на пятницу принятия проекта государственного бюджета в ключевой нижней палате парламента, передает информационное агентство Kyodo. Оппозиционные партии, в частности, намерены с этой целью развернуть дебаты, направленные на устранение министра Нэмото.
Они считают, что в нынешней ситуации проект госбюджета нельзя утверждать, поскольку он также, возможно, основан на неверных статистических данных. В то же время правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и ее союзники намерены всеми силами принять проект госбюджета, поскольку они имеют большинство голосов в нижней палате.
Еще в январе Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии официально признало, что более 20 лет готовило неточные статистические данные, которые привели к невыплате 53,7 млрд иен (более 497 млн долларов по текущему курсу) для более чем 19,73 млн человек по всей стране.
После проверки выяснилось, что неточности такого рода возникли еще в 1996 году. Они сказались на различных выплатах японским рабочим и служащим, включая страховки и премиальные.
Министерство принесло официальные извинения и пообещал, что выплатит всем пострадавшим принадлежащие им средства. В то же время ведомство подчеркнуло, что те, кто из-за ошибок в данных когда-либо получал большие выплаты, чем им на самом деле нужно было, не должны будут возвращать деньги.
Как сообщал УНН, один из японских министров вступился за определение Курил как "исконной территории" Японии.