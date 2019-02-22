Один з японських міністрів заступився за визначення Курил як "споконвічної території" Японії

“Я думаю, що вони не потребують змін”, — цитує його агентство. У ході дебатів у бюджетній комісії нижньої палати парламенту, представник опозиційної партії поставив запитання про те, чи слід внести зміни до відповідних формулювань, що використовують, зокрема, в документах, розміщених на офіційному сайті уряду Японії в світлі того, що прем’єр-міністр Сіндзо Абе і міністр закордонних справ Таро Коно останнім часом уникають вживання цих слів. “Які і де використовувати формулювання залежить від конкретних рішень, які приймаються з урахуванням відносин з тією державою, з якою ми маємо справу”, — пояснив Міякосі.

Раніше на цьому тижні прем’єр-міністр Сіндзо Абе зізнався, що йому поки не вдається домогтися потрібного Токіо результату на переговорах з Росією про мирний договір. Абе також знову відмовився на вимогу депутата від опозиції заявити, що південна частина Курил знаходиться під “незаконною окупацією” і є “споконвічною територією” Японії. Однак він зазначив, що “такої позиції дотримуються багато жителів нашої країни”.

Як повідомляв УНН, Абе заявив, що слова спікера парламенту Південної Кореї про імператора обурили японців.