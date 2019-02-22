Один из японских министров заступился за определение Курил как "исконной территории" Японии

“Я думаю, что они не нуждаются в изменениях”, — цитирует его агентство. В ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, представитель оппозиционной партии задал вопрос о том, следует ли внести изменения в соответствующие формулировки, используемые, в частности, в документах, размещенных на официальном сайте правительства Японии в свете того, что премьер-министр Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно в последнее время избегают употребления этих слов. “Какие и где использовать формулировки зависит от конкретных решений, которые принимаются с учетом отношений с тем государством, с которым мы имеем дело”, — пояснил Миякоси.

Ранее на этой неделе премьер-министр Синдзо Абэ признался, что ему пока не удается добиться нужного Токио результата на переговорах с Россией о мирном договоре. Абэ также вновь отказался по требованию депутата от оппозиции заявить, что южная часть Курил находится под “незаконной оккупацией” и является “исконной территорией” Японии. Однако он отметил, что “такой позиции придерживаются многие жители нашей страны”.

Как сообщал УНН, Абэ заявил, что слова спикера парламента Южной Кореи о императоре возмутили японцев.