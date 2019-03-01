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Опозиція в Японії зажадала зміщення міністра за помилки в державній статистиці

Опозиція в Японії зажадала зміщення міністра за помилки в державній статистиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Шість опозиційних партій Японії внесли в п'ятницю в парламент колективний проект резолюції з висловленням недовіри міністру охорони здоров'я, праці і добробуту Такуми Немото, на якого вони покладають відповідальність за гучний скандал з помилками в державній статистиці, що приводили до масових невиплат населенню страховок, компенсацій тощо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kyodo.

Своїм демаршем опоненти уряду мають намір зірвати заплановане на п'ятницю прийняття проекту державного бюджету в ключовій нижній палаті парламенту, передає інформаційне агентство Kyodo. Опозиційні партії, зокрема, мають намір з цією метою розгорнути дебати, спрямовані на усунення міністра Немото.

Вони вважають, що в нинішній ситуації проект держбюджету не можна стверджувати, оскільки він також, можливо, заснований на невірних статистичних даних. У той же час правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) Японії і її союзники мають намір усіма силами прийняти проект держбюджету, оскільки вони мають більшість голосів у нижній палаті.

Ще в січні Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії офіційно визнало, що понад 20 років готувало неточні статистичні дані, які привели до невиплати 53,7 млрд ієн (понад 497 млн доларів за поточним курсом) для більш ніж 19,73 млн осіб по всій країні.

Після перевірки з'ясувалося, що неточності такого роду виникли ще у 1996 році. Вони позначилися на різних виплатах японським робітникам і службовцям, включаючи страховки і преміальні.

Міністерство принесло офіційні вибачення і пообіцяло, що виплатить усім постраждалим належні їм кошти. У той же час відомство підкреслило, що ті, хто через помилки в даних коли-небудь отримував великі виплати, ніж їм насправді потрібно було, не повинні будуть повертати гроші.

Як повідомляв УНН, один з японських міністрів заступився за визначення Курил як "споконвічної території" Японії.

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