Оппозиция в Турции обвинила власть в манипуляциях на референдуме

Он подчеркнул, что, по данным наблюдателей от оппозиции, на референдуме лидируют противники конституционной реформы. "Такие результаты мы получаем из многих провинций. Давайте защищать наш выбор. Побеждает "нет", - заявил Аксюнгер.

Политик назвал "безобразием" публикацию в СМИ итогов голосования, которые демонстрируют победу сторонников реформы. По его мнению, это делается для подрыва "морального духа общества".

В связи с этим представитель оппозиции потребовал пересчета 60% всех бюллетеней. По его мнению, при их подсчете были допущены серьезные нарушения.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

В случае вступления в силу изменений в Конституцию Турции президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции.