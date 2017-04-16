Оппозиция в Турции обвинила власть в манипуляциях на референдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Заместитель председателя оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP) Эрдал Аксюнгер обвинил власти страны в организации нарушений на выборах. Политик заявил, что правительство занимается "манипулированием" с голосами граждан, передает УНН со ссылкой на NTV.
Он подчеркнул, что, по данным наблюдателей от оппозиции, на референдуме лидируют противники конституционной реформы. "Такие результаты мы получаем из многих провинций. Давайте защищать наш выбор. Побеждает "нет", - заявил Аксюнгер.
Политик назвал "безобразием" публикацию в СМИ итогов голосования, которые демонстрируют победу сторонников реформы. По его мнению, это делается для подрыва "морального духа общества".
В связи с этим представитель оппозиции потребовал пересчета 60% всех бюллетеней. По его мнению, при их подсчете были допущены серьезные нарушения.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.
В случае вступления в силу изменений в Конституцию Турции президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.
Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции.