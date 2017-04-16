Опозиція в Туреччині звинуватила владу в маніпуляціях на референдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Заступник голови опозиційної Республіканської народної партії Туреччини (CHP) Ердал Аксюнгер звинуватив владу країни в організації порушень на виборах. Політик заявив, що уряд займається “маніпулюванням” із голосами громадян, передає УНН з посиланням на NTV.
Він підкреслив, що, за даними спостерігачів від опозиції, на референдумі лідирують противники конституційної реформи. “Такі результати ми отримуємо з багатьох провінцій. Давайте захищати наш вибір. Перемагає “ні,” — заявив Аксюнгер.
Політик назвав “неподобством” публікацію в ЗМІ підсумків голосування, які демонструють перемогу прихильників реформи. На його думку, це робиться для підриву “морального духу суспільства”.
У зв’язку з цим представник опозиції зажадав перерахунку 60% усіх бюлетенів. На його думку, при їхньому підрахунку були допущені серйозні порушення.
Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.
У разі набуття чинності змін до конституції Туреччини президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.
Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про перемогу на референдумі щодо зміни конституції.