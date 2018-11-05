Оппозиция Черногории просит РФ, Францию и Сербию защитить ее от действий властей страны

“Сразу же после возвращения из России 30 октября и перед нашей новой поездкой в Москву в середине ноября в рамках парламентского сотрудничества правительство Черногории отняло у нас загранпаспорта. При этом отмечу, что паспорта были отняты вторично”, — указал он. В июле 2017 года Кнежевича и Мандича лишили депутатской неприкосновенности и изъяли заграничные паспорта, летом 2018 года им позволили оформить новые документы.

По словам политика, обоснованием для повторного решения стало то, что оппозиционные деятели выезжали за границу по этим документам. “На основании очередного витка притеснений оппозиции, проявившегося в изъятии загранпаспортов, мы направили лидерам стран и организаций, которые посетили до 30 октября, письма, в которых просим о помощи. Мы обратились именно к этим лидерам, поскольку большинство своих международных активностей мы реализовали в этих странах и (международных) институтах, — заявил Кнежевич. — Поэтому мы сочли нужным ознакомить их с решением Высшего суда, который считает, что мы могли бы найти убежище в этих странах и организациях”.

Как считает один из лидеров “Демократического фронта”, примером нарушения прав и свобод со стороны властей Черногории является невозможность для руководителей оппозиционного движения исполнять свои международные обязательства после изъятия заграничных паспортов.

“Впервые паспорта у нас изъяли 6 июля 2017 года, чтобы не допустить нашего предполагаемого бегства за границу в рамках дела о „государственном перевороте“. Спустя 12 месяцев срок действия паспортов закончился, и нам было разрешено оформить новые документы. В период с 27 июля по 30 октября большинство наших поездок было направлено на политическую деятельность. Это, в том числе, встречи с президентом Сербии, участие в заседании ПАСЕ в Страсбурге, встречи с представителями политических партий в России и Русской православной церкви”, — рассказал Кнежевич.

Как сообщал УНН, девятая страна в мире отозвала признание Косово независимым государством.