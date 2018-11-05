Опозиція Чорногорії просить РФ, Францію та Сербію захистити її від дій влади країни

“Відразу ж після повернення з Росії 30 жовтня і перед нашою новою поїздкою в Москву в середині листопада в рамках парламентського співробітництва уряд Чорногорії відняв у нас закордонні паспорти. При цьому зазначу, що паспорти були відняті вдруге”, — вказав один з лідерів опозиції. У липні 2017 року Кнежевич і Мандіча позбавили депутатської недоторканності і вилучили закордонні паспорти, влітку 2018 року їм дозволили оформити нові документи.

За словами політика, обгрунтуванням для повторного рішення стало те, що опозиційні діячі виїжджали за кордон за цими документами. “На підставі чергової хвилі утисків опозиції, який проявився у вилученні закордонних паспортів, ми направили лідерам країн і організацій, які відвідали до 30 жовтня, листи, в яких просимо про допомогу. Ми звернулися саме до цих лідерів, оскільки більшість своїх міжнародних активностей ми реалізували в цих країнах і (міжнародних) інститутах, — заявив Кнежевич. — Тому ми вважали за потрібне ознайомити їх з рішенням Вищого суду, який вважає, що ми могли б знайти притулок в цих країнах і організаціях ”.

Як вважає один з лідерів “Демократичного фронту”, прикладом порушення прав і свобод з боку влади Чорногорії є неможливість для керівників опозиційного руху виконувати свої міжнародні зобов’язання після вилучення закордонних паспортів.

“Вперше паспорти у нас вилучили 6 липня 2017 року, щоб не допустити нашого ймовірної втечі за кордон в рамках справи про державний переворот. Через 12 місяців термін дії паспортів закінчився, і нам було дозволено оформити нові документи. В період з 27 липня по 30 жовтня більшість наших поїздок було направлено на політичну діяльність. Це, в тому числі, зустрічі з президентом Сербії, участь в засіданні ПАРЄ в Страсбурзі, зустрічі з представниками політичних партій в Росії і Російської православної церкви”, — розповів Кнежевич.

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