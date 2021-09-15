ОПОРА: и.о. мэра Харькова Терехов сосредоточил бюджетные ресурсы для собственного пиара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Гражданская сеть ОПОРА подготовила отчет о досрочной кампании на внеочередных выборах Харьковского городского головы 31 октября 2021 года, сообщает УНН.
Детали
По наблюдениям ОПОРЫ, наиболее активно досрочную кампанию проводил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который пиарится на своих служебных обязанностях и созданных за счет харьковчан инфраструктурных объектах.
"Потенциальный кандидат активно осуществляет встречи с избирателями, открывает инфраструктурные объекты в городе распространено большое количество наружной рекламы с фамилией политика. В кампании потенциального кандидата сосредоточено большое количество бюджетных ресурсов города, направляемых на реконструкцию зоопарка, строительство спортивных площадок, стадионов, официальное открытие которых происходит с признаками преждевременной агитации", - указывает ОПОРА.
В организации также обращают внимание, что долгое время мэрия не запускала проект "Карточка харьковчанина" и сделала это лишь накануне выборов. Причем чиновники собирают большой объем персональных данных жителей города, который в дальнейшем может быть "слит".
"Накануне начала официальной части выборов местные власти запустили проект "Карточка харьковчанина", который сочетает в себе проездной билет в муниципальном транспорте, различные скидки и льготы, рассчитанный в первую очередь для школьников, их родителей и работников коммунальных предприятий.
Данный проект планировался несколько лет, впрочем введен был в июне 2021 года и анонсированный Игорем Тереховым на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Для получения необходимо заполнить анкету с большим количеством персональных данных, что вызвало беспокойство у субъектов досрочной кампании по рискам "слива" и передачи третьим лицам данных.
Кроме того, на сайте "карты" акцентируется информация, почему Терехов представит этот проект и отмечается его многолетняя поддержка всех социально обоснованных молодежных инициатив", - рассказали в опоре.
Также там обратили внимание, что к пиар-кампании Терехова привлечены местные государственные органы и должностные лица.
"Отдельную активность в пользу потенциального кандидата в социальных сетях проявляют страницы администраций районов Харькова и отдельные представители ОМС. Так, на странице в Facebook "Юрий Сидоренко "Игристый Сидр"", директор Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, выкладывает видеоролики с критикой Михаила Добкина. А страницы администраций районов города рекламируют информацию о встрече Игоря Терехова с избирателями", - отметили наблюдатели.
Дополнение
Харьковский антикоррупционный центр выявил значительное завышение цен на тендерах коммунальных предприятий Харьковского горсовета. В частности, в ХАЦ обратили внимание на тендеры по ремонту приюта для животных и закупки элитного керамогранита для строительства гаража в городской больнице.
Кроме того, накануне "желтой зоны" карантина власти Харькова решили нажиться на лекарствах от COVID-19.
К тому же в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов.
На их близкие отношения указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.
Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.
Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.