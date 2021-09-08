Чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин - ХАЦ

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“Мова йде про реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358. Під час аналізу кошторису реконструкції представники ХАЦ зафіксували завищення цін на будівельні матеріали та обладнання. Зокрема, щебінь планують купувати по 1450 грн/куб.м. Вартість щебеню завищена”, — повідомили в ХАЦ.

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Для порівняння, Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради укладає угоди на ремонт доріг, в яких вартість закупівлі щебеню — 800 та 900 грн/куб.м.

“Пісок також купуватимуть за завищеними цінами. Так для реконструкції притулку пісок збираються купувати по 500 грн/куб.м, хоча харківські дорожники його купують по 300 грн. В рази виявилися завищеними ціни на силові кабелі у порівнянні з цінами у магазині. Наприклад, силовий кабель ВВгнг — LS 3*1,5 планують купувати по 67 грн/кв.м., хоча ціни в інтернет-магазинах на такий кабель від 20 грн за 1 кв.м. Тобто в рази менші”, — повідомили антикорупціонери.

У ХАЦ зауважують, що директором КП “Харківспецбуд” є Богдан Долина, якого обвинувачують у завищенні обсягів ремонтних робіт.

“Очільник комунального підприємства-підрядника, вірогідно знаючи, що виконані роботи не відповідають проєктно-кошторисній документації, завищив їхній обсяг та вартість в актах приймання виконаних робіт на третину від загальної вартості робіт, зазначеної у договорі, заволодівши таким чином грошовими коштами на суму майже 430 тис. грн”, — цитує дані прокуратури ХАЦ.

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У зоопарку Харкова буде побудований найдорожчий громадський туалет. На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов.

Про близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.