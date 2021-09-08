Чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных - хац

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114096 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127021 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110944 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109604 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138332 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121762 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161551 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143258 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179635 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172990 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 30832 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 43213 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 47740 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 78935 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 37906 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127021 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138332 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304265 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271075 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255891 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114095 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121242 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161551 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118880 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118463 просмотра
Актуальное
Чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных - хац

Чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных - хац

Киев  •  УНН

 • 14961 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. КП “Центр обращения с животными” заключил соглашение с КП “Харьковспецстрой” по реконструкции приюта для животных стоимостью 22,5 млн грн. Соглашение подписали без проведения открытых торгов, ведь аукцион дважды отменяли. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупцийнном центре, передает УНН.

Цитата

“Речь идет о реконструкции городского Центра для содержания бездомных животных по пр. Гагарина, 358. При анализе сметы реконструкции представители хац зафиксировали завышение цен на строительные материалы и оборудование. В частности, щебень планируют покупать по 1450 грн/куб.м. Стоимость щебня завышена”, — сообщили в ХАЦ.

Подробнее

Для сравнения, Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключает соглашения на ремонт дорог, в которых стоимость закупки щебня — 800 и 900 грн/куб.м.

“Песок также будут покупать по завышенным ценам. Так для реконструкции убежища песок собираются покупать по 500 грн/куб.м, хотя харьковские дорожники его покупают по 300 грн. В разы оказались завышенными цены на силовые кабели по сравнению с ценами в магазине. Например, силовой кабель ВВГнг — LS 3*1,5 планируют покупать по 67 грн/кв.м., хотя цены в интернет-магазинах на такой кабель от 20 грн за 1 кв.м. то есть в разы меньше”, — сообщили антикоррупционеры.

В ХАЦ отмечают, что директором КП “Харьковспецстрой” является Богдан Долина, которого обвиняют в завышении объемов ремонтных работ.

“Глава коммунального предприятия-подрядчика, вероятно зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, завысил их объем и стоимость в актах приемки выполненных работ на треть от общей стоимости работ, указанной в договоре, завладев таким образом денежными средствами на сумму почти 430 тыс. грн”, — цитирует данные прокуратуры хац.

К теме

В зоопарке Харькова будет построен самый дорогой общественный туалет. На него власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов.

О близких отношениях обеих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.

Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы