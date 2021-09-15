ОПОРА: в.о. мера Харкова Терехов зосередив бюджетні ресурси для власного піару

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За спостереженнями ОПОРИ, найбільш активну дочасну кампанію проводив виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов, який піариться на своїх службових обов’язках і створених коштом харків’ян інфраструктурних об’єктах.

“Потенційний кандидат активно здійснює зустрічі з виборцями, відкриває інфраструктурні об’єкти, у місті розповсюджена велика кількість зовнішньої реклами з прізвищем політика. У кампанії потенційного кандидата зосереджена велика кількість бюджетних ресурсів міста, які направляються на реконструкцію зоопарку, будівництво спортивних майданчиків, стадіонів, офіційне відкриття яких відбувається з ознаками дочасної агітації”, — вказує ОПОРА.

В організації також звертають увагу, що довгий час мерія не запускала проект “Картка Харків’янина” і зробила це лише напередодні виборів. При чому чиновники збирають чималий обсяг персональних даних жителів міста, який в подальшому може бути “злитий”.

“Напередодні початку офіційної частини виборів місцева влада запустила проєкт „Картка Харків’янина“, який поєднує в собі проїзний квиток в муніципальному транспорті, різноманітні знижки та пільги, розрахований у першу чергу для школярів, їхніх батьків і працівників комунальних підприємств.

Даний проєкт планувався декілька років, втім запроваджений був у червні 2021 року і анонсований Ігорем Тереховим на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Для отримання потрібно заповнити анкету з великою кількістю персональних даних, що викликало занепокоєння у суб’єктів дочасної кампанії щодо ризиків „зливу“ та передачі третім особам даних.

Крім того, на сайті „картки“ акцентується інформація, чому саме Терехов презентує цей проєкт і наголошується на його багаторічній підтримці всіх соціально обґрунтованих молодіжних ініціатив”, — розповіли в ОПОРі.

Також там звернули увагу, що до піар-кампанії Терехова залучені місцеві державні органи і посадовці.

“Окрему активність на користь потенційного кандидата у соціальних мережах проявляють сторінки адміністрацій районів Харкова та окремі представники ОМС. Так, на сторінці у Facebook „Юрий Сидоренко „Игристый Сидр““, директор Департаменту в справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, викладає відеоролики з критикою Михайла Добкіна. А сторінки адміністрацій районів міста рекламують інформацію про зустрічі Ігоря Терехова з виборцями”, — наголосили спостерігачі.

Доповнення

Харківський антикорупційний центр виявив значне завищення цін на тендерах комунальних підприємств Харківської міськради. Зокрема у ХАЦ звернули увагу на тендери щодо ремонту притулку для тварин та закупівлі елітного керамограніту для будівництва гаража в міській лікарні.

Крім того, напередодні “жовтої зони” карантину влада Харкова вирішила нажитися на ліках від COVID-19.

До того ж в Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов.

Про близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.