ОПОРА: в.о. мера Харкова Терехов зосередив бюджетні ресурси для власного піару
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Громадянська мережа ОПОРА підготувала звіт про дочасну кампанію на позачергових виборах Харківського міського голови 31 жовтня 2021 року, повідомляє УНН.
Деталі
За спостереженнями ОПОРИ, найбільш активну дочасну кампанію проводив виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов, який піариться на своїх службових обов’язках і створених коштом харків’ян інфраструктурних об’єктах.
“Потенційний кандидат активно здійснює зустрічі з виборцями, відкриває інфраструктурні об’єкти, у місті розповсюджена велика кількість зовнішньої реклами з прізвищем політика. У кампанії потенційного кандидата зосереджена велика кількість бюджетних ресурсів міста, які направляються на реконструкцію зоопарку, будівництво спортивних майданчиків, стадіонів, офіційне відкриття яких відбувається з ознаками дочасної агітації”, — вказує ОПОРА.
В організації також звертають увагу, що довгий час мерія не запускала проект “Картка Харків’янина” і зробила це лише напередодні виборів. При чому чиновники збирають чималий обсяг персональних даних жителів міста, який в подальшому може бути “злитий”.
“Напередодні початку офіційної частини виборів місцева влада запустила проєкт „Картка Харків’янина“, який поєднує в собі проїзний квиток в муніципальному транспорті, різноманітні знижки та пільги, розрахований у першу чергу для школярів, їхніх батьків і працівників комунальних підприємств.
Даний проєкт планувався декілька років, втім запроваджений був у червні 2021 року і анонсований Ігорем Тереховим на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Для отримання потрібно заповнити анкету з великою кількістю персональних даних, що викликало занепокоєння у суб’єктів дочасної кампанії щодо ризиків „зливу“ та передачі третім особам даних.
Крім того, на сайті „картки“ акцентується інформація, чому саме Терехов презентує цей проєкт і наголошується на його багаторічній підтримці всіх соціально обґрунтованих молодіжних ініціатив”, — розповіли в ОПОРі.
Також там звернули увагу, що до піар-кампанії Терехова залучені місцеві державні органи і посадовці.
“Окрему активність на користь потенційного кандидата у соціальних мережах проявляють сторінки адміністрацій районів Харкова та окремі представники ОМС. Так, на сторінці у Facebook „Юрий Сидоренко „Игристый Сидр““, директор Департаменту в справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, викладає відеоролики з критикою Михайла Добкіна. А сторінки адміністрацій районів міста рекламують інформацію про зустрічі Ігоря Терехова з виборцями”, — наголосили спостерігачі.
Доповнення
Харківський антикорупційний центр виявив значне завищення цін на тендерах комунальних підприємств Харківської міськради. Зокрема у ХАЦ звернули увагу на тендери щодо ремонту притулку для тварин та закупівлі елітного керамограніту для будівництва гаража в міській лікарні.
Крім того, напередодні “жовтої зони” карантину влада Харкова вирішила нажитися на ліках від COVID-19.
До того ж в Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов.
Про близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.
Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.
Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.