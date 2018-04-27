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Оплата коммуналки: хуже всего украинцы рассчитываются за газ и отопление

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на конец марта наибольшую задолженность по оплате коммунальных услуг украинцы имели газ, централизованное отопление и горячую воду. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.

Оплата коммуналки: хуже всего украинцы рассчитываются за газ и отопление

“К концу марта 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 17,6 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 15,5 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 3,3 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, по поставке электрической энергии — 4,2 млрд грн”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд грн (81,4% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии — 3 млрд грн (111,9% начисленных за этот период сумм (за счет погашения долга предыдущих периодов)).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт*ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2018 года составляли 1872,6 грн.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития на 2018-2021 годы, в течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти.

Украинские Национальные Новости

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