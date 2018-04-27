Оплата комуналки: найгірше українці розраховуються за газ та опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на кінець березня найбільшу заборгованість із оплати комунальних послуг українці мали за газ, централізоване опалення та гарячу воду. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
“На кінець березня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 17,6 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 15,5 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,3 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 1,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за постачання електричної енергії — 4,2 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у березні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 11,6 млрд грн (81,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії — 3 млрд грн (111,9% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргу попередніх періодів)).
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт*год), на одного власника особового рахунку в березні 2018 року становили 1872,6 грн.
Нагадаємо, відповідно до консенсус-прогнозу Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки, протягом наступних трьох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати.