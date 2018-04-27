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Оплата комуналки: найгірше українці розраховуються за газ та опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на кінець березня найбільшу заборгованість із оплати комунальних послуг українці мали за газ, централізоване опалення та гарячу воду. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.

Оплата комуналки: найгірше українці розраховуються за газ та опалення

“На кінець березня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 17,6 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 15,5 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,3 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 1,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за постачання електричної енергії — 4,2 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у березні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 11,6 млрд грн (81,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії — 3 млрд грн (111,9% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргу попередніх періодів)).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт*год), на одного власника особового рахунку в березні 2018 року становили 1872,6 грн.

Нагадаємо, відповідно до консенсус-прогнозу Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки, протягом наступних трьох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати.

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