Опросы от Зеленского больше имели признаков флешмоба, чем социологии - Айвазовская

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 49554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 72479 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 115371 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101344 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119236 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97006 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103491 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101747 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101438 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 30042 просмотра
В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

4 марта, 10:39 • 26733 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 29375 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 77833 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 51515 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 51430 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 115349 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 119218 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 378208 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 329210 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 8240 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 77840 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130575 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207948 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234752 просмотра
Актуальное
Опросы от Зеленского больше имели признаков флешмоба, чем социологии - Айвазовская

Опросы от Зеленского больше имели признаков флешмоба, чем социологии - Айвазовская

Киев  •  УНН

 • 11038 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Гражданская сеть "ОПОРА" отметила, что опрос "5 вопросов от Президента" больше имели признаков определенной акции, флешмоба, но не репрезентативной социологии. Об этом во время брифинга сказала глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"Мы отмечаем интенсивность привлечения Президента Украины к предвыборной борьбе. К сожалению, он стал полноценным субъектом местных выборов. Хотя должен был быть над этим процессом. И очевидно, что проблема остается в букве закона, так как, по нашим оценкам, все же норма законодательства избирательного кодекса по организации опроса "5 вопросов от Президента" не была нарушена. Но вся подготовка к проведению этого опроса имела формы скрытой предвыборной агитации со стороны Президента, в частности, использование слоганов, высказываний, которые идентичны, используемых политической партией "Слуга народа" на наружной рекламе", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что с точки зрения международных стандартов это имеет форму злоупотребления административным ресурсом.

"Президент решил отрицать науку с точки зрения репрезентативного качества методично обоснованной социологии, вместо того, был проведен опрос, что не имеет никаких признаков репрезентативного, социологического. Но тем не менее, оно для граждан Украины все же выглядит как опрос... Никакой системы, выборки, шага выборки, фиксации отказов не было зафиксировано. То есть это был опрос, который больше имел признаки определенной акции, флешмоба, но точно не репрезентативной социологии. Поэтому мы призываем все же, Президента учитывать последствия этого опроса, для оценки экспертных организаций. Я все же прошу принять во внимание то, что у нас нет цели сознательно как-то таргетировать Президента по этому поводу, но у него есть функции, полномочия и обязанности, и данный опрос точно к ним не относится", - добавила Айвазовская.

По ее словам, стоимость опроса не была названа, но если оценивать его по стоимости услуг одного интервьюера по тарифам рекрутинговых компаний, то стоимость опроса достигает 30 млн грн.

Напомним, в "Слуге народа" обещают результаты опроса Зеленского ближе к вечеру.

Также напомним, что 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков произошел так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагали ответить на "5 вопросов".

Были заявления на участие несовершеннолетних в опросе. В полиции сообщили, что несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. При этом в полиции обратили внимание на случай в Хмельницкой области, где "действительно занималась волонтерской деятельностью девушка 11-ти лет, она проводила опрос". По данным полиции, на мать девочки составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы