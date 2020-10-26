Опросы от Зеленского больше имели признаков флешмоба, чем социологии - Айвазовская

"Мы отмечаем интенсивность привлечения Президента Украины к предвыборной борьбе. К сожалению, он стал полноценным субъектом местных выборов. Хотя должен был быть над этим процессом. И очевидно, что проблема остается в букве закона, так как, по нашим оценкам, все же норма законодательства избирательного кодекса по организации опроса "5 вопросов от Президента" не была нарушена. Но вся подготовка к проведению этого опроса имела формы скрытой предвыборной агитации со стороны Президента, в частности, использование слоганов, высказываний, которые идентичны, используемых политической партией "Слуга народа" на наружной рекламе", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что с точки зрения международных стандартов это имеет форму злоупотребления административным ресурсом.

"Президент решил отрицать науку с точки зрения репрезентативного качества методично обоснованной социологии, вместо того, был проведен опрос, что не имеет никаких признаков репрезентативного, социологического. Но тем не менее, оно для граждан Украины все же выглядит как опрос... Никакой системы, выборки, шага выборки, фиксации отказов не было зафиксировано. То есть это был опрос, который больше имел признаки определенной акции, флешмоба, но точно не репрезентативной социологии. Поэтому мы призываем все же, Президента учитывать последствия этого опроса, для оценки экспертных организаций. Я все же прошу принять во внимание то, что у нас нет цели сознательно как-то таргетировать Президента по этому поводу, но у него есть функции, полномочия и обязанности, и данный опрос точно к ним не относится", - добавила Айвазовская.

По ее словам, стоимость опроса не была названа, но если оценивать его по стоимости услуг одного интервьюера по тарифам рекрутинговых компаний, то стоимость опроса достигает 30 млн грн.

Напомним, в "Слуге народа" обещают результаты опроса Зеленского ближе к вечеру.

Также напомним, что 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков произошел так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагали ответить на "5 вопросов".

Были заявления на участие несовершеннолетних в опросе. В полиции сообщили, что несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. При этом в полиции обратили внимание на случай в Хмельницкой области, где "действительно занималась волонтерской деятельностью девушка 11-ти лет, она проводила опрос". По данным полиции, на мать девочки составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.