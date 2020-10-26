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Опитування від Зеленського більше мало ознак флешмобу, ніж соціології - Айвазовська

Опитування від Зеленського більше мало ознак флешмобу, ніж соціології - Айвазовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Громадянська мережа "ОПОРА" відзначила, що опитування "5 питань від Президента" більше мало ознак певної акції, флешмобу, але не репрезентативної соціології. Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

"Ми відзначаємо інтенсивність залучення Президента України до передвиборчої боротьби. На жаль, він став повноцінним суб’єктом місцевих виборів. Хоча повинен був бути над цим процесом. І очевидно, що проблема залишається не у букві закону, тому що, за нашими оцінками, все ж таки норма законодавства виборчого кодексу щодо організації опитування "5 питань від Президента" не була порушена. Але вся підготовка до проведення цього опитування мала форми прихованої передвиборчої агітації з боку Президента, зокрема, використовування слоганів, висловлювань, які є ідентичними, що використовувались політичною партією "Слуга народу" на зовнішній рекламі", - сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що з точки зору міжнародних стандартів це має форму зловживання адміністративним ресурсом.

"Президент вирішив заперечувати науку з точки зору репрезентативної якості методично обґрунтованої соціології, замість того, було проведено опитування, яке не має жодних ознак репрезентативного, соціологічного. Але тим не менш, воно для громадян України все ж виглядає як опитування… Жодної системи, вибірки, кроку вибірки, фіксації відмов не було зафіксовано. Тобто це було опитування, яке більше мало ознаки певної акції, флешмобу, але точно не репрезентативної соціології. Тому ми закликаємо, все ж таки, Президента зважати на наслідки цього опитування, на оцінки експертних організацій. Я все ж таки прошу прийняти до уваги те, що у нас немає мети свідомо якось таргетувати Президента щодо цього, але у нього є функції, повноваження і обов’язки, і дане опитування точно до них не належить", - додала Айвазовська.

За її словами, вартість опитування не була названа, але якщо оцінювати його за вартістю послуг одного інтерв'юера за тарифами рекрутингових компаній, то вартість опитування сягає 30 млн грн.

Нагадаємо, у "Слузі народу" обіцяють результати опитування Зеленського ближче до вечора.

Також нагадаємо, що 25 жовтня, у день місцевих виборів, біля виборчих дільниць відбулося так зване "опитування Зеленського", де людям пропонували відповісти на "5 запитань".

Були заяви щодо участі неповнолітніх в опитуванні. У поліції повідомили, що неповнолітні віком 14-18 років можуть займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків. При цьому, у поліції звернули увагу на випадок на Хмельниччині, де "дійсно займалася волонтерською діяльністю дівчина 11-ти років, вона проводила опитування". За даними поліції, на матір дівчинки склали протокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

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