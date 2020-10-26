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У "Слузі народу" обіцяють результати опитування Зеленського ближче до вечора

У "Слузі народу" обіцяють результати опитування Зеленського ближче до вечора

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Офіційні результати всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським 25 жовтня, очікуються у понеділок, 26 жовтня, ввечері. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народний депутат, заступниці голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.

"Я думаю, що ми зробимо певні висновки, у тому числі по організації процесу, але ті кадри, які ми бачили, по 5 разів за вечір, там представник "Опори", здається, голосував кілька разів, це такі вийнятки, які потрапляють у медіа, але більшість... голосувало по одному разу і там якихось таких порушень не було", - зазначила Кравчук.

Вона також вказала на наявність екзит-полу, який був для того, "щоб ці результати можна було перевірити з офіційними результатами".

"Якраз офіційні результати - вони будуть сьогодні очевидно оприлюднені, там ближче до вечора - вони повинні співпадати з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, так як це є завжди", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, 25 жовтня, у день місцевих виборів, біля виборчих дільниць відбулося так зване "опитування Зеленського", де людям пропонували відповісти на 5 запитань.

Були заяви щодо участі неповнолітніх в опитуванні. У поліції повідомили, що неповнолітні віком 14-18 років можуть займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків. При цьому у поліції звернули увагу на випадок на Хмельниччині, де "дійсно займалася волонтерською діяльністю дівчина 11-ти років, вона проводила опитування". За даними поліції, на матір дівчинки склали протокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

За результатами екзит-полу, проведеного в межах спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.

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Українські Національні Новини

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