В "Слуге народа" обещают результаты опроса Зеленского ближе к вечеру

"Я думаю, что мы сделаем определенные выводы, в том числе по организации процесса, но те кадры, которые мы видели, по 5 раз за вечер, там представитель "Опоры", кажется, голосовал несколько раз, это такие исключения, которые попадают в медиа, но большинство... голосовало по одному разу и там каких-то таких нарушений не было", - отметила Кравчук.

Она также указала на наличие экзит-пола, который был для того, "чтобы эти результаты можно было проверить официальными результатами".

"Как раз официальные результаты - они будут сегодня очевидно обнародованы, там ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, так как это бывает всегда", - сказала Кравчук.

Напомним, 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков прошел так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагалось ответить на 5 вопросов.

Были заявления об участии несовершеннолетних в опросе. В полиции сообщили, что несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. При этом в полиции обратили внимание на случай в Хмельницкой области, где "действительно занималась волонтерской деятельностью девочка 11-ти лет, она проводила опрос". По данным полиции, на мать девочки составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

По результатам экзит-пола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.