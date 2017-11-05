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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51324 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118621 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103880 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105533 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102243 просмотра

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Опрос: в США работу Трампа как президента одобряють лишь 37%

Опрос: в США работу Трампа как президента одобряють лишь 37%

Киев  •  УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Через год после неожиданной победы на выборах президент США Дональд Трамп отстает от своих предшественников с самым низким уровнем одобрения его работы со стороны американцев по сравнению с любым послевоенным президентом на таком этапе пребывания в должности. Такими являются результаты опроса Langer Research Associates, подготовленного для и опубликованного ABC News, передает УНН.

Только 37% американцев одобряют его работу, что является самым низким показателем среди всех прездентов США за девять месяцев в должности после 1946 года. 59% не одобряют работу Д.Трампа, что стало новым максимумом для действующего президента, но практически не изменилось с лета. Половина "сильно" не одобряют, еще один максимум - в два раза больше, чем тех, кто "сильно" одобряют.

Согласно опросу, 55% заявили, что Д.Трамп не выполняет свои основные предвыборные обещания. Показатель резко увеличился с 41% в апреле - 100 дней работы в должности.

Взгляды на Д.Трампа как "сильного лидера" упали на 13 процентных пунктов, с 53% по результатам 100 дней работы до 40% сегодня - ниже, чем худший рейтинг по этому вопросу для одного из двух его предшественников на протяжении их двух сроков пребывания на посту. 59% не считают его сильным лидером.

Также большинство (53%) говорят, что лидерство Америки в мире стало слабее под руководством Д.Трампа.
Достижения Д.Трампа на посту президента две трети (65%) характеризируют как "не много" или "мало или ничего" по сравнению с 56%, которые были после первых 100 дней его работы.

Опять две трети (66%) говорят, что Д.Трампу не хватает личностных качеств и темперамента, которые требуется для эффективной службы в качестве президента. При этом 31% считают, что Д.Трамп обладает такими качествами. Такое же колличество опрошенных (65%) считают, что он не честен и не заслуживает доверия против 33% тех, кто говорит обратное.

Кроме того, 62% американцев говорят, что Д.Трамп не понимает своих проблем (37% считают наоборот), 58% отвергают идею о том, что он "хорош в политических сделках" (37% говорят обратное) и 55% считают, что он не внес необходимые изменения в Вашингтон. При этом последняя характеристика также включает в себя его лучший положительный результат в этой серии, 42% говорят, что он внес необходимые изменения.

Этот опрос ABC News/Washington Post проводился по телефону с 29 октября по 1 ноября 2017 года среди 1005 взрослых. Результаты имеют погрешность выборки в 3,5 пункта.

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