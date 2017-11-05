Опрос: в США работу Трампа как президента одобряють лишь 37%

Только 37% американцев одобряют его работу, что является самым низким показателем среди всех прездентов США за девять месяцев в должности после 1946 года. 59% не одобряют работу Д.Трампа, что стало новым максимумом для действующего президента, но практически не изменилось с лета. Половина "сильно" не одобряют, еще один максимум - в два раза больше, чем тех, кто "сильно" одобряют.

Согласно опросу, 55% заявили, что Д.Трамп не выполняет свои основные предвыборные обещания. Показатель резко увеличился с 41% в апреле - 100 дней работы в должности.

Взгляды на Д.Трампа как "сильного лидера" упали на 13 процентных пунктов, с 53% по результатам 100 дней работы до 40% сегодня - ниже, чем худший рейтинг по этому вопросу для одного из двух его предшественников на протяжении их двух сроков пребывания на посту. 59% не считают его сильным лидером.

Также большинство (53%) говорят, что лидерство Америки в мире стало слабее под руководством Д.Трампа.

Достижения Д.Трампа на посту президента две трети (65%) характеризируют как "не много" или "мало или ничего" по сравнению с 56%, которые были после первых 100 дней его работы.

Опять две трети (66%) говорят, что Д.Трампу не хватает личностных качеств и темперамента, которые требуется для эффективной службы в качестве президента. При этом 31% считают, что Д.Трамп обладает такими качествами. Такое же колличество опрошенных (65%) считают, что он не честен и не заслуживает доверия против 33% тех, кто говорит обратное.

Кроме того, 62% американцев говорят, что Д.Трамп не понимает своих проблем (37% считают наоборот), 58% отвергают идею о том, что он "хорош в политических сделках" (37% говорят обратное) и 55% считают, что он не внес необходимые изменения в Вашингтон. При этом последняя характеристика также включает в себя его лучший положительный результат в этой серии, 42% говорят, что он внес необходимые изменения.

Этот опрос ABC News/Washington Post проводился по телефону с 29 октября по 1 ноября 2017 года среди 1005 взрослых. Результаты имеют погрешность выборки в 3,5 пункта.