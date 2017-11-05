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Опитування: у США роботу Трампа як президента схвалюють лише 37%

Опитування: у США роботу Трампа як президента схвалюють лише 37%

Київ • УНН

 • 9844 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Через рік після несподіваної перемоги на виборах президент США Дональд Трамп відстає від своїх попередників з найнижчим рівнем схвалення його роботи з боку американців в порівнянні з будь-яким іншим післявоєнним президентом на такому етапі перебування на посаді. Такими є результати опитування Langer Research Associates, підготовленого для і опублікованого ABC News, передає УНН.

Лише 37% американців схвалюють його роботу, що є найнижчим показником серед всіх прездентів США за дев'ять місяців на посаді після 1946 року. 59% не схвалюють роботу Д.Трампа, що стало новим максимумом для чинного президента, але практично не змінилося з літа. Половина "сильно" не схвалюють, ще один максимум - в два рази більше, ніж тих, хто "сильно" схвалюють.

Згідно з опитуванням, 55% заявили, що Д.Трамп не виконує свої основні передвиборчі обіцянки. Показник різко збільшився з 41% в квітні - 100 днів роботи на посаді.

Погляди на Д.Трампа як "сильного лідера" впали на 13 процентних пунктів, з 53% за результатами 100 днів роботи до 40% сьогодні - нижче, ніж найгірший рейтинг з цього питання для одного з двох його попередників протягом їхніх двох термінів перебування на посаді. 59% не вважають його сильним лідером.

Також більшість (53%) кажуть, що лідерство Америки в світі стало більш слабким під керівництвом Д.Трампа.
Досягнення Д.Трампа на посаді президента дві третини (65%) характеризують як "небагато" або "мало або нічого" у порівнянні з 56%, які були після перших 100 днів його роботи.

Знову дві третини (66%) кажуть, що Д.Трампу не вистачає особистісних якостей і темпераменту, які потрібні для ефективної служби як президента. При цьому 31% вважають, що Д.Трамп володіє такими якостями. Така ж кількість опитаних (65%) вважають, що він не чесний і не заслуговує на довіру проти 33% тих, хто говорить зворотне.

Крім того, 62% американців кажуть, що Д.Трамп не розуміє своїх проблем (37% вважають навпаки), 58% відкидають ідею про те, що він "хороший в політичних угодах" (37% говорять зворотне) і 55% вважають, що він не вніс необхідні зміни у Вашингтоні. При цьому остання характеристика також включає в себе його кращий позитивний результат в цій серії, 42% говорять, що він вніс необхідні зміни.

Це опитування ABC News/Washington Post проводилося по телефону з 29 жовтня по 1 листопада 2017 року серед 1005 дорослих. Результати мають похибку вибірки в 3,5 пункта.

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