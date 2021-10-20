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Опрос: рейтинг Зеленского упал, а Разумкова - вырос

Киев • УНН

 • 29672 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то большинство украинцев проголосовали бы за нынешнего Главу государства Владимира Зеленского. Однако по сравнению с концом мая поддержка действующего Президента среди всех респондентов упала на 2,7%, а с сентябрем - на 6,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15-18 октября, пишет УНН.

Опрос: рейтинг Зеленского упал, а Разумкова - вырос

Цитата:

"Относительно наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), Игорь Смешко (6% и 7,8%) и Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - говорится в результатах опроса.

Детали

Так, в конце мая этого года за Зеленского проголосовали бы 21,8% среди всех респондентов и 27,3% среди тех, кто определился. За Разумкова тогда проголосовали бы 2,5% и 3,1% соответственно.

В сентябре Зеленского поддержали бы 25,4% и 33,3% соответственно. Данные по Разумкову в опросе за сентябрь отсутствуют.

По словам социолога Антона Грушецкого, рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС.

"Хотя в значительной мере это может обусловливаться тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова. Хотя даже если сравнивать поддержку Зеленского сейчас с поддержкой в мае (при более сравниваемых списках), тогда прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать об определенном исчерпании потенциала решений СНБО (с точки зрения содержания поддержки), и одновременно негативном влиянии отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов)", - отметил он.

Также Грушецкий добавил, что при этом с мая выросла поддержка Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия).

Справка

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Дополнение

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в сентябре этого года за Владимира Зеленского на выборах президента Украины (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) проголосовали бы 31,1% украинцев. В начале августа за него проголосовали бы 27%. В то же время 24% за Зеленского не голосовали бы.

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