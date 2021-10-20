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Опитування: рейтинг Зеленського впав, а Разумкова - зріс

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то більшість українців проголосували б за нинішнього Главу держави Володимира Зеленського. Проте у порівнянні з кінцем травня підтримка чинного Президента серед усіх респондентів впала на 2,7%, а з вереснем - на 6,3%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного впродовж 15-18 жовтня, пише УНН.

Опитування: рейтинг Зеленського впав, а Разумкова - зріс

Цитата:

“Відносно найбільшу підтримку має Володимир Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці — Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці — Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), Ігор Смешко (6% і 7,8%) та Дмитро Разумков (5,5% і 7,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку”, — йдеться в результатах опитування.

Деталі

Так, наприкінці травня цього року за Зеленського проголосувало б 21,8% серед усіх респондентів та 27,3% серед тих, хто визначився. За Разумкова тоді проголосувало б 2,5% та 3,1% відповідно.

У вересні Зеленського підтримали б 25,4% та 33,3% відповідно. Дані щодо Разумкова в опитуванні за вересень відсутні.

За словами соціолога Антона Грушецького, рейтинг Зеленського помітно нижчий у порівнянні з вересневим опитуванням КМІС.

“Хоча значною мірою це може обумовлюватися тим, що у вересні у списку кандидатів не було Разумкова. Хоча навіть якщо порівнювати підтримку Зеленського зараз з підтримкою у травні (при більш порівнюваних списках), тоді простежується тенденція до її зниження. Причини такої динаміки можуть бути різними, і це потребує додаткових спеціалізованих досліджень. Утім, можна припускати про певне вичерпання потенціалу рішень РНБО (з точки зору утримання підтримки), і водночас негативний вплив окремих політичних подій ("Вагнергейт“, Pandora Papers, відставка Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів)”, — зазначив він.

Також Грушецький додав, що при цьому з травня зросла підтримка Разумкова (хоча доцільно враховувати, що наразі була прикута достатня медійна увага до Разумкова, що могло сприяти росту рейтингу, а надалі важливим є питання його медійної присутності).

Довідка

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, опитано 1200 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Доповнення

За результатами опитування соціологічної групи “Рейтинг”, у вересні цього року за Володимира Зеленського на виборах президента України (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором) проголосували б 31,1% українців. На початку серпня за нього проголосувало б 27%. Водночас 24% за Зеленського не голосували б.

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