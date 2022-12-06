Опрос: более 20% работников подвергались сексуальным домогательствам на работе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Согласно недавнему опросу, проведенному Международной организацией труда и его партнерами, почти 23% работников во всем мире подвергались насилию и домогательствам на работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Опрос показал, что только половина жертв рассказала о своем опыте. Самыми распространенными причинами неразглашения были бесполезная трата времени» и «страх за свою репутацию». Также женщины чаще делятся своим опытом, чем мужчины (60,7% против 50,1%). .
Во всем мире 17,9% работающих мужчин и женщин сказали, что они подвергались психологическому насилию и домогательствам в своей трудовой жизни, а 8,5% сталкивались с физическим насилием, причем это испытывало больше мужчин, чем женщин.
Согласно опросу, 6,3% респондентов сообщили, что сталкивались с сексуальным насилием, особенно женщины.
Опрос выявил, что группы, наиболее пострадавшие от различных видов насилия, включали молодежь, трудовых мигрантов, а также женщин и мужчин, работающих по найму.
Молодые женщины вдвое чаще, чем молодые мужчины, сталкивались с сексуальным насилием и притязаниями, а женщины-мигранты почти вдвое чаще, чем женщины-не мигранты, сообщали о сексуальном насилии.
Более трех из пяти пострадавших сказали, что неоднократно подвергались насилию и преследованиям на работе, и для большинства последний инцидент произошел в течение последних пяти лет.
Дополнение
1 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5749, предусматривающий административную ответственность за мобинг (травля и унижение сотрудников на рабочем месте).