Опитування: понад 20% працівників зазнавали сексуальних домагань на роботі

Деталі



Опитування виявило, що лише половина жертв розповіла про свій досвід. Найпоширенішими причинами нерозголошення були «марна трата часу» та «страх за свою репутацію». Також жінки частіше діляться своїм досвідом, ніж чоловіки (60,7% проти 50,1%).

У всьому світі 17,9% працюючих чоловіків і жінок сказали, що вони зазнавали психологічного насильства та домагань у своєму трудовому житті, а 8,5% стикалися з фізичним насильством і домаганнями, причому це зазнавало більше чоловіків, ніж жінок.

Згідно з опитуванням, 6,3% респондентів повідомили, що стикалися з сексуальним насильством і домаганнями, особливо жінки.

Опитування виявило, що групи, які найбільше постраждали від різних видів насильства та домагань, включали молодь, трудових мігрантів, а також жінок і чоловіків, які працюють за наймом.

Молоді жінки вдвічі частіше, ніж молоді чоловіки, стикалися з сексуальним насильством і домаганнями, а жінки-мігранти майже вдвічі частіше, ніж жінки-не мігранти, повідомляли про сексуальне насильство і домагання.

Понад троє з п’яти постраждалих сказали, що неодноразово зазнавали насильства та переслідувань на роботі, і для більшості останній інцидент стався протягом останніх п’яти років.

Доповнення

1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5749, який передбачає адміністративну відповідальність за мобінг (цькування та приниження співробітників на робочому місці).