Опрос показал ответственность украинцев во время пандемии: 83% одевают маски, 70% - дезинфицируют руки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине 83% граждан считают, что часто одевают маски, а 70% - что часто дезинфицируют руки. С марта использование масок возросло, а использование перчаток снизилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
"83% опрошенных считают, что часто одевают защитную маску, 14% - иногда или редко, 3% - почти никогда. 70% часто дезинфицируют руки, 23% - иногда или редко, 6% - почти никогда. Только 14% часто используют защитные рукавички, 33% - иногда или редко, 53% - почти никогда", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что по сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными рукавичками - существенно снизилось (с 38 до 14%).
Добавим, что исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Сроки проведения: 15-17 ноября 2020 года.
Напомним, на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.