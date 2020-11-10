Зеленському на підпис направили законопроект щодо штрафів за неносіння масок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено законопроект який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
“Повернуто з підписом голови Верховної Ради. Закон направлено на підпис Президенту”, - йдеться у даних законопроекту.
Законопроектом №3891 пропонується посилити відповідальність фізичних осіб за неносіння масок - штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 170 до 255 грн. Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.
Відповідальність наступає за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.