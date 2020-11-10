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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42624 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Зеленскому на подпись направили законопроект относительно штрафов за неношение масок

Зеленскому на подпись направили законопроект относительно штрафов за неношение масок

Киев  •  УНН

 • 14076 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Возвращено с подписью председателя Верховной Рады. Закон направлен на подпись Президенту", - говорится в данных законопроекта.

Законопроектом №3891 предлагается усилить ответственность физических лиц за неношение масок - штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 170 до 255 грн. Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.

Ответственность наступает за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.

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