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Опитування показало відповідальність українців під час пандемії: 83% одягають маски, 70% - дезінфікують руки

Опитування показало відповідальність українців під час пандемії: 83% одягають маски, 70% - дезінфікують руки

Київ • УНН

 • 13652 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні 83% громадян вважають, що часто одягають маски, а 70% - що часто дезінфікують руки. З березня використання масок зросло, а використання рукавичок знизилося. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи. 70% часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи", - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що порівняно із березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавицями – суттєво знизилося (з 38 до 14%).

Додамо, що дослідження проводилось серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020 року.

Нагадаємо, на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено законопроект який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски у громадських місцях та транспорті.

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