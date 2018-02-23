Опрос: киевляне невысоко оценили уровень медицины в столице

"Оценка уровня медицинского обслуживания в столице, которую выставили киевляне, невысока. Хотя 40% киевлян оценили этот уровень как средний, в то же время очень плохую или плохую оценку дали 33%, а очень хорошую или хорошую - только 15% (еще почти 10% опрошенных не смогли определиться). Однако можно предположить, что невысокая оценка в определенной степени формируется под влиянием полученной извне (от других людей и от СМИ) информации: ведь оценки киевлян, которые в последнее время пользовались медицинской помощью и тех, кто не пользовался, почти не отличаются", - говорится в сообщении.

Опрос проводился с 15 по 23 января 2018 среди взрослого населения города Киева в возрасте 18 лет и старше. Всего было опрошено 500 респондентов.

Напомним, для медицинских учреждений официально старт приписной кампании e-Health начнется в апреле этого года.



