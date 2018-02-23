Опитування: кияни невисоко оцінили рівень медицини у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кияни невисоко оцінили рівень медичного обслуговування у столиці. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
"Загальна оцінка рівня медичного обслуговування у столиці, яку виставили кияни, невисока. Хоча 40% киян оцінили цей рівень як середній, водночас дуже погану або погану оцінку дали 33%, а дуже добру або добру – лише 15% (ще майже 10% опитаних не змогли визначитися). Проте можна припустити, що невисока оцінка певною мірою формується під впливом отриманої ззовні (від інших людей та від ЗМІ) інформації; адже оцінки киян, які протягом останнього часу користувалися медичною допомогою і тих, хто не користувався, майже не відрізняються", - йдеться у повідомленні.
Опитування проводилось з 15 по 23 січня 2018 року серед дорослого населення міста Києва у віці 18 років і старше. Всього було опитано 500 респондентів.
Нагадаємо, для медичних закладів офіційно старт приписної кампанії e-Health розпочнеться в квітні цього року.