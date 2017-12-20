Опрос CNN выявил падение рейтинга Трампа до нового рекордного значения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низкой отметки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты собственного опроса, передает УНН.
По данным телеканала, работу Трампа в декабре одобряют лишь 35% американцев. Этот показатель является рекордно низким для первого года среди всех президентов США.
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Уточняется, что откровенно недовольны работой американского президента 59% опрошенных граждан.
CNN опросил 1001 совершеннолетнего американца в период с 14 по 17 декабря.
Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.