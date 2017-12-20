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Опитування CNN виявило падіння рейтингу Трампа до нового рекордного значення

Опитування CNN виявило падіння рейтингу Трампа до нового рекордного значення

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Рейтинг президента США Дональда Трамп опустився до рекордно низької позначки. Про це повідомляє CNN з посиланням на результати власного опитування, передаэ УНН

За даними телеканалу, роботу Трампа в грудні схвалюють лише 35% американців. Цей показник є рекордно низьким для першого року серед всіх президентів США.

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Уточнюється, що відверто незадоволені роботою американського президента 59% опитаних громадян.

CNN опитав 1001 повнолітнього американця в період з 14 по 17 грудня.

Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

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