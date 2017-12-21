Опрос: 86% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной

"Только 9% украинцев считают борьбу с коррупцией в Украине успешной, причем полностью успешной - только 1%. По мнению 86% граждан, борьба с коррупцией является неуспешной, причем 60% оценили ее как полностью провальную", - говорится в сообщении.

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В течение уходящего года, давали взятки (деньгами или в виде подарков) 17% населения. Отмечено, что 14% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

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Большинство украинцев - 60% - основную ответственность за неуспешность борьбы с коррупцией возлагает на Президента, 37% - на суды, 42% - на Верховную Раду, 29,5% - на новые антикоррупционные органы, 25,5% - на старые правоохранительные органы.

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Справка: исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября 2017 года. Было опрошено 1614 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.