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Опитування: 86% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. 86% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною. Про це йдеться в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

Опитування: 86% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною

“Лише 9% українців вважають боротьбу з корупцією в Україні успішною, причому повністю успішною — тільки 1%. На думку 86% громадян, боротьба з корупцією є неуспішною, причому 60% оцінили її як повністю провальну”, — йдеться в повідомленні.

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Протягом року, що минає, давали хабаря (грошима чи у вигляді подарунків) 17% населення. Зазначено, що 14% опитаних відмовилися відповідати на це запитання.

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Більшість українців — 60% — основну відповідальність за неуспішність боротьби з корупцією покладає на Президента, 37% — на суди, 42% — на Верховну Раду, 29,5% — на новостворені антикорупційні органи, 25,5% — на старі правоохоронні органи.

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Довідка: дослідження провели Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

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