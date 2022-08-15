Опрос: 81,8% жителей захваченных территорий не пойдут на псевдореферендум

Детали

По данным опроса, 81,8% респондентов отметили, что не пойдут на референдум, если россия будет его проводить. Еще 9% сообщили, что пойдут. 9,2% – не определились.

"Среди эмоций, которые испытывают жители оккупированных территорий, то больше всего это страх и отвращение, а дальше ненависть. Причем ненависть стала немного меньшей, по сравнению с нашим майским исследованием. Но в мае мы опрашивали только жителей Херсонской области, поэтому это не совсем корректно сравнивать. Радость испытывают около 8%", – отметил Еременко.

Справочно

Исследования проводили на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Использовали комбинированная методика опроса с привлечением звонков, вайбера и телеграммы. Собрано 600 валидных ответов.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты поняли, что провести так называемый “референдум” на временно-оккупированных территориях Украины им не удастся, поэтому они решили изменить концепцию. Рашисты будут приходить в дома граждан и заставлять их делать “выбор” под давлением.