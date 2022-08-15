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Опитування: 81,8% жителів захоплених територій не підуть на псевдореферендум

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Понад 80% опитаних жителів тимчасово захоплених територій не планують йти на так званий "референдум" щодо приєднання до росії. А найчастіші емоції, які вони зараз відчувають, – це страх, огида і ненависть. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та директора компанії “Актив груп” Андрій Єременко, передає УНН.

Опитування: 81,8% жителів захоплених територій не підуть на псевдореферендум

Деталі

За даними опитування, 81,8% респондентів зазначили, що не підуть на референдум, якщо росія його проводитиме. Ще 9% повідомили, що підуть. 9,2% – не визначилися.

"Серед емоцій, які відчувають жителі окупованих територій, то найбільше це страх і огида, а далі ненависть. При чому ненависть стала трохи меншою, в порівнянні з нашим травневим дослідженням. Але в травні ми опитували лише жителів Херсонщини, тому це не зовсім коректно порівнювати. Радість відчувають близько 8%", – зазначив Єременко.

Довідково

Опитування проводили на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Використали комбіновану методику опитування із залученням дзвінків, Вайберу і Телеграму. Зібрано 600 валідних відповідей.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти зрозуміли, що провести так званий "референдум" на тимчасово захоплених територіях України їм не вдастсься, тому вони вирішили змінити концепцію. Рашисти приходитимуть до помешкань громадян та змушуватимуть їх робити “вибір” під тиском.

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